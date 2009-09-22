Заявки на ОПЗ зважилися подати лише 3 з 13 очікуваних претендентів

Харків. 22 вересня. УНІАН. У конкурсі з продажу Одеського припортового заводу зважилися взяти участь лише три з тринадцяти раніше заявлених претендентів, передає Kharkiv EURO з посиланням на газету «Діло».

Вчора завершився термін подачі заявок на участь у конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ). За державний пакет акцій, стартова вартість якого складає 4 млрд. грн., вирішили позмагатися три компанії: афільований з російським «Газпромом» «Сибур», підконтрольна Ігорю Коломойському «Нортіма» і «Флора Сервіс», яку пов`язують з Костянтином Григоришиним.

Очікувалося, що конкуренція за ОПЗ буде значно вищою. Адже за дозволом на придбання заводу в Антимонопольний комітет звернулося 13 компаній. Проте в останню мить декілька серйозних претендентів відмовилися від ідеї придбати завод. Заявку не подала норвезька компанія Yara International, яка спеціально під приватизацію створила консорціум з польською Kulczyk Holding SA і Libyan Investment Authority. Не братиме участь у конкурсі і Черкаський «Азот» Олександра Ярославського.

Відмова інвесторів від участі в аукціоні, призначеному на 29 вересня, пов`язана в першу чергу з великою ймовірністю того, що його результати будуть оскаржені. Для цього є відразу декілька причин. По-перше, президент Віктор Ющенко минулого тижня своїм указом заборонив виставляти ОПЗ на продаж. По-друге, заборона на приватизацію накладена Окружним адміністративним судом Києва за позовом екс-глави Фонду держмайна Валентини Семенюк-Самсоненко. Крім того, є висока ймовірність блокування конкурсу одним з претендентів на покупку.