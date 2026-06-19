Уряд пообіцяв роздати аграріям до 1000 гривень: що передбачає нова програма

Для отримання допомоги слід подати заявку через Державний аграрний реєстр.

В Україні запустять нову програму для підтримки аграріїв. За нею можна буде безкоштовно закупити українські добрива та отримати компенсації на меліорацію, повідомляє міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва можна буде отримати від держави до 1000 грн на гектар – з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Для цього потрібно подати заявку через Державний аграрний реєстр.

"Мінеральні добрива залишаються одним із ключових чинників забезпечення врожайності сільськогосподарських культур та стабільного виробництва продовольства. В 2025 році загальне споживання мінеральних добрив в Україні перевищило 5,2 млн тонн, з яких близько 63% було забезпечено за рахунок імпорту", – ідеться в повідомленні.

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Також премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що буде розширена держпідтримка меліорації. Максимальний ліміт компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів підвищено до понад 30 тис. грн на гектар. Для прифронтових регіонів розмір зросте до понад 48 тис. грн на гектар. З 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься.

"Цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. З початку року отримали від малих фермерів заявки на 1,1 млрд грн допомоги у межах європейських програм. Кошти будуть виплачені в найближчий місяць. Також розширено можливості для експорту української агропродукції", – пише Свириденко.

Врожай в Україні – головні новини

Виконавчий директор Першого українського сільськогосподарського кооперативу Олександр Буюклі зазначив, що в Україні завершилася весняна посівна кампанія. Попри здорожчання добрив та палива через війну президента США Трампа проти Ірану, Україна збере цьогоріч більший врожай. Витрати аграріїв на посівну зросли на 15%.

Водночас реалізація зібраного врожаю може затягнутися через атаки ворога на портову інфраструктуру. Україна ризикує втратити до 30% експорту продукції АПК.

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