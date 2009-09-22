Завтра Харків побачить Кубок УЄФА (фото)
17:44, 22 вересня 2009Харьків
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Можна зробити фото на згадку
Харків. 22 вересня. УНІАН. У Харкові побуває Кубок УЄФА, повідомляє Kharkiv EURO.
За інформацією прес-служби донецького Шахтаря, почесний трофей, який виборов цього року донецький клуб, до Харкова привезуть у середу, 23 вересня, в день проведення матчу національної першості з футболу між Металістом і Шахтарем.
Кубок виставлять з 12.00 до 19.00 у магазині Nike в Торговому центрі «Караван» по проспекту Героїв Праці на Салтівці.
Повідомляється, що сфотографуватися поряд з Кубком можуть всі бажаючі.
Фото сайту ФК Шахтар
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