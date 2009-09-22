Завтра Харків побачить Кубок УЄФА (фото)

Харків. 22 вересня. УНІАН. У Харкові побуває Кубок УЄФА, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією прес-служби донецького Шахтаря, почесний трофей, який виборов цього року донецький клуб, до Харкова привезуть у середу, 23 вересня, в день проведення матчу національної першості з футболу між Металістом і Шахтарем.

Кубок виставлять з 12.00 до 19.00 у магазині Nike в Торговому центрі «Караван» по проспекту Героїв Праці на Салтівці.

Повідомляється, що сфотографуватися поряд з Кубком можуть всі бажаючі.

Фото сайту ФК Шахтар