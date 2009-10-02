Внаслідок аварії на Салтівці без води залишилися 17 будинків

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Внаслідок пошкодження водогону на Салтівці без води залишилися 17 будинків.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв’язку з ліквідацією пошкодження водогону на вул. Героїв Праці,29 (Московський район) сьогодні, 2 жовтня, з 9.00 до 20.00 тимчасово буде припинено водопостачання будинків на вул. Героїв Праці,29, 29А, Б, В, 31, 33, 33А, Б, В, Г, Д, Є, 37,37А, Б, В і Д (переважно п’ятиповерхові будинки).

На час ремонтно-відновлювальних робіт організований підвіз питної води автоцистернами.

Телефон для довідок: 712-08-40.