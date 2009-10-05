Металіст піднявся на 4-ту сходинку

Харків. 5 жовтня. УНІАН. У матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у Кривбаса з рахунком 1:0, повідомляє Kharkiv EURO.

Гол у ворота суперника на останній хвилині матчу забив Джексон.

Гра проходила напружено – вісім футболістів (у Металіста – два) отримали попередження.

Набравши 17 очок, Металіст піднявся на одну сходинку вгору і посідає 4-те місце в Турнірній таблиці Чемпіонату.

Лідер першості – Динамо (Київ) завдяки нічиєї Шахтаря (з Дніпром) відірвався від гірників на 4 очки. У киян – 25 очок. У Шахтаря – 21. На третьому місці – Дніпро з 18 очками.