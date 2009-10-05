Фракція «Русь - Слобожанський вибір» втратила 1 багнет

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Депутата Харківської облради Олександра КЛЮЄВА виключено з фракції «Русь - Слобожанський вибір».

Як передає кореспондент УНІАН, оголошення про це на позачерговій сесії облради зробив заступник голови Валерій ЦЮРТОК.

За його словами, О.КЛЮЄВА виключено у зв’язку з тим, що він провадив «сепаратні переговори» з чужими за ідеологією політичними силами і тому не має права перебувати в цій фракції.