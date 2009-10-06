Ющенко нагородив харківських священиків

З нагоди 210-річчя Харківської єпархії

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про відзначення державними нагородами України релігійних діячів Харківської єпархії Української православної церкви». Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим указом «за вагомий особистий внесок у розвиток духовності в Україні, багаторічну плідну церковну діяльність та з нагоди 210-річчя заснування Харківської єпархії Української православної церкви» орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено архієпископа Ізюмського Онуфрія, вікарія Олега ЛЕГКОГО; орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено протоієрея Михайла КОТА.

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