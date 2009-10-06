Медведєв і Ющенко посидять за одним столом

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Україна поки що не отримала від Росії відповіді на свою пропозицію про зустріч Президентів Віктора ЮЩЕНКА та Дмитра МЕДВЕДЄВА під час саміту глав держав СНД в Кишиневі 9 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні на брифінгу в Харкові.

«Є звернення української сторони до російської сторони про зустріч, в тому числі про можливість такої зустрічі в Кишиневі. Ми поки що не маємо відповіді російської сторони конкретної з цього питання», - сказав керівник МЗС України.

Водночас він підкреслив, що саміт СНД – «це багатосторонній захід у Кишиневі, і там будуть можливості для зустрічі між президентами, оскільки вони всі будуть знаходитися за одним столом, і не таким вже й великим».

«Я не виключаю такої зустрічі, звичайно. Вони будуть знаходитися в одному залі, будуть брати участь в одному й тому ж засіданні. Так що така зустріч не може бути виключена», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

«Ми кілька разів на всіх рівнях направляли і впродовж не тільки останнього часу, а вже й довгого часу документ російській стороні про організацію зустрічі на найвищому рівні», - уточнив В.ХАНДОГІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД в Кишиневі.

Водночас того ж дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТИМАКОВА сказала, що Кремль поки не отримував від української сторони запитів з приводу проведення зустрічі Президентів Росії та України в рамках саміту глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня.