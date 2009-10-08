У Харкові черговий потоп

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Із сьогоднішнього ранку і впродовж доби 8 жовтня в частинах двох районів Харкова буде відсутня подача води, повідомляє Kharkiv EURO з посиланням на сайт Харківської міськради.

За інформацією КП «Вода», у зв’язку з проведенням робіт з ліквідації пошкодження на водогоні на вул. Текстильній з 9.00 8 жовтня до 5.00 9 жовтня буде припинено водопостачання:

Частини Жовтневого району, обмеженої вул. Кибальчича, залізницею, вул. Райгородською, р. Лопань, р. Уды до вул. Кибальчича.

Частини Червонозаводського району, обмеженої вул. Текстильною р. Лопань, Симферопольським шосе, залізницею, вул. Староверещаківською до вул. Текстильної.

Телефон для довідок: 734-91-53.