В містах України пройшла акція на захист «Боммера»

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Акція «Врятувати «Боммер» на знак протесту проти знищення першого стаціонарного кінотеатру Східної Європи, розташованого у Харкові, відбулася 28 жовтня навпроти Кабінету міністрів у Києві. Подібні заходи пройшли також у Львові, Вінниці, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові та інших містах України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Київського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Михайло ЛЕБЕДЬ, столичний захід молодь адресувала міністру культури Василю ВОВКУНУ, який приїхав на засідання уряду. Активісти, піднявши полотно із гаслом «ВОВКУН, врятуй «Боммер»!», просили посприяти занесенню кінотеатру до Державного реєстру нерухомих пам`яток.

Учасники акції скандували «Боммер» не вмер!» і «Київ і Харків – разом!».

Також у ході акції було представлене театралізоване дійство, під час якого «народні обранці» спершу «розстріляли» волю народу, але потім зазнали поразки, оскільки їх засудила громадськість.

Окрім міністра, активісти кампанії із захисту кінотеатру звернулися до лідерів політичних партій із проханням вплинути на депутатів Харківської обласної ради, щоб вони на пленарному засіданні нарешті проголосували проти продажу «Боммеру».

Як повідомив М.ЛЕБЕДЬ, ще влітку Харківська обласна рада виставила на продаж будівлю місцевого кінотеатру «Боммер», який розпочав свою роботу в 1908 році. За час свого існування кінотеатр жодного разу не змінював свого призначення, показував фільми навіть у роки ІІ Світової війни, був єдиним культурним осередком в місті, де харків’яни могли переглядати некомерційне, інтелектуальне кіно, брати участь у фестивальних показах найкращих українських та іноземних кінострічок, різноманітних соціальних акціях.

Захисники кінотеатру провели ще кілька вуличних акцій і зібрали понад 6 тис. підписів на підтримку «Боммеру».

Організатори акції повідомили, що в четвер, 29 жовтня, має відбутися сесія Харківської обласної ради. Однак, за їхніми словами, вже зараз зрозуміло, що депутати не розглядатимуть питання про збереження кінотеатру. Тому молодь харківських громадських організацій об’єдналася із молодими активістами інших міст для того, щоб звернути увагу урядовців і громадян на цінність «Боммера» як національної історико-культурної пам’ятки, а також переконати депутатів Харківської облради зберегти осередок інтелектуального кіно для мешканців міста.