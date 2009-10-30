З Лозової вивезли ще 50 тисяч вибухонебезпечних предметів

Харків. 30 жовтня. УНІАН. В райцентрі Лозова на території 61-го арсеналу військ Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України завершено комплекс робіт щодо повторного (повного) зачищення 3-кілометрової зони – головного осередку вибухів в 2008 році.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в регіональному медіа-центрі Міноборони України, в результаті двомісячної роботи військовослужбовців із міношукачами від вибухонебезпечних предметів очищено 2081 га землі.

Заходи щодо повторного пошуку, вивезення та знешкодження вибухонебезпечних предметів проводилися у 3-кілометровій зоні протягом вересня-жовтня цього року. Діяльність підрозділів з розмінування ЗСУ була зосереджена на всій території військової частини, а також на десятках гектарах землі навколо неї.

За даними медіа-центру, загалом за 2 місяці було вилучено та зосереджено у місці тимчасового зберігання 50 тис. 681 вибухонебезпечних предметів. На один квадратний метр землі приходиться у середньому 15 фрагментів снарядів або до 10 кілограмів небезпечного заліза.

На 61-му арсеналі ще залишається близько 2 тис. тонн боєприпасів 1-ї категорії, які залишилися непошкодженими від вибухів та повністю придатними до використання. Їх до кінця цього року буде вивезено залізничним транспортом за кошти Мініоборони до інших військових частин, що розташовуються у центральних регіонах України, повідомили у медіа-центрі.