Показник ГНЗ на Харківщині у 4,7 рази нижче епідемічного порогу

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції по Харківській області нижче епідемічного порогу у 4,7 рази.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на головного державного санітарного лікаря в Харківській області Сергія САВЕНКОВА.

За його словами, по області показник захворюваності на ГРВІ нижче середньосезонного у 2,3 рази, епідемічного порогу - у 4,7 разів.

За інформацією С.САВЕНКОВА, на 43-му тижні цього року (19.10 - 25.10.09 р.) по області зареєстровано 5141 випадок захворювань на ГРВІ, за попередній тиждень (12.10.-18.10) - 5155 випадків, при цьому 49,2% від кількості зареєстрованих становлять діти до 14 років (на попередньому тижні 47,8%).

С.САВЕНКОВ повідомив, що у Харкові на 43-му тижні поточного року зареєстровано 1236 випадків ГРВІ проти 1296 на попередньому, темп приросту склав - 4,8%.

Він наголосив, що станом на 30 жовтня 2009 року по області 320 осіб (1,1%) отримали щеплення проти грипу, планувалося провести вакцинацію 28 тис. 096, з них дітей - 154 (6,2%).