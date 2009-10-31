У Харкові пограбовано ювелірний магазин
16:01, 31 жовтня 2009Харьків
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В області введено план «Сирена»
Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові невідомі пограбували ювелірний магазин.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, пограбування сталося в магазині, що на проспекті Леніна, сьогодні вранці близько 10.40.
За її словами, міліція провадить пошуки грабіжників.
«На цей час тривають слідчо-оперативні дії. У складі слідчо-оперативної групи виїжджали кінологи. На території Харкова й області введено план «Сирена», - сказала Л.ВОЛКОВА.
Будь-які коментарі, подробиці й інша інформація поки що передчасні, зазначила керівник ЦЗГ.
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