У Харкові пограбовано ювелірний магазин

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові невідомі пограбували ювелірний магазин.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, пограбування сталося в магазині, що на проспекті Леніна, сьогодні вранці близько 10.40.

За її словами, міліція провадить пошуки грабіжників.

«На цей час тривають слідчо-оперативні дії. У складі слідчо-оперативної групи виїжджали кінологи. На території Харкова й області введено план «Сирена», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Будь-які коментарі, подробиці й інша інформація поки що передчасні, зазначила керівник ЦЗГ.