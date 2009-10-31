У Харкові можуть випускати препарат типу «Таміфлю»
Запевняє Аваков
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Фармацевтичні підприємства Харківської області готові протягом двох тижнів налагодити випуск ефективного протигрипозного препарату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив голова ХОДА Арсен АВАКОВ.
А.АВАКОВ наголосив, фармацевтичні підприємства Харківської області готові протягом двох тижнів налагодити виробництво препарату «Таміфлю» або препаратів аналогічної дії.
«Ми розглядаємо можливість в найкоротший термін налагодити виробництво препарату, аналогічного «Таміфлю», або безпосередньо «Таміфлю» на одному з харківських підприємств. При оптимістичному розвитку подій ми готові розпочати виробництво 15 листопада», - заявив А.АВАКОВ.
А.АВАКОВ повідомив, що, за словами міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА, досягнута домовленість з виробником «Таміфлю» про доставку препарату до України.
«Мені стало відомо, що міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вже зустрічався з представниками компанії-виробника «Таміфлю» й домовився, що всі запаси препарату, які є в них на складі, надійдуть до України. Очевидно, частина цієї продукції потрапить і до Харківської області», - наголосив А.АВАКОВ
«Обсяг постачань буде уточнений у понеділок. Ми отримаємо свою квоту, але це не заважає нам іти паралельним шляхом», - додав він.
Начальник Головного управління охорони здоров’я ХОДА Олександр ГАЛАЦАН підтвердив, що харківські підприємства мають відповідні європейські сертифікати на виробництво найефективнішого препарату для боротьби з «каліфорнійським» грипом.
«Ми можемо купувати у виробника субстанцію, тобто речовину, яка є базовою при виробництві препарату, і виробляти його тут», - сказав О.ГАЛАЦАН.