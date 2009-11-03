Інвестиційний форум IFIK-2009 перенесено на грудень

Харків. 3 листопада. УНІАН. Інвестиційний форум IFIK-2009, який мав пройти у Харкові 5-6 листопада, переноситься на грудень 2009 р.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті форуму, у зв`язку з епідемією грипу в Україні IFIK-2009 відбудеться в Харкові 8-9 грудня.

Організатори форуму планують ефективно використати вимушену паузу і ще краще підготуватися до свого заходу.

Станом на кінець минулого тижня, на IFIK-2009 зареєструвалися 360 делегатів з 15 країн світу, в основному, з регіонів Європи, Південно-східної Азії, Північної Америки, країн СНД.