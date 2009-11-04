Тимошенко доручила запустити «Медтекс»

Харків. 4 листопада. УНІАН. Глава Кабінету міністрів України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству промислової політики забезпечити запуск «Медтекса».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації після селекторної наради Прем’єр-міністра України з керівниками регіонів з питання запобігання поширення інфекції.

Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення Мінпромполітики забезпечити запуск текстильного заводу «Медтекс» у Вовчанську, який випускатиме медичну марлю для пов’язок.

Як передавав УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ у зв’язку з дефіцитом марлі в Україні вчора провів переговори з міністром промислової політики України Володимиром НОВИЦЬКИМ, представниками міністерства економіки на предмет отримання замовлення від Держкомрезерву на виробництво марлі текстильному заводі «Медтекс» у Вовчанську, де раніше вироблялася медична марля необхідної щільності 72%. Щомісячно на підприємстві можуть виробляти до мільйона погонних метрів марлі.