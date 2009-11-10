У Харкові з потягу «Москва – Кисловодськ» зняли 23 пасажирів без віз

Харків. 10 листопада. УНІАН. У Харкові з поїзда «Москва – Кисловодськ» зняли 23 пасажири без віз.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, незважаючи на погіршення погодних умов та складну епідеміологічну ситуацію в країні кількість спроб правопорушень на державному кордоні не зменшується, а навпаки зростає.

Так, за минулу добу українські прикордонники затримали 26 осіб за незаконне перетинання держкордону, що удвічі більше ніж напередодні. Серед затриманих 6 нелегальних мігрантів, з яких 3 громадян Грузії, 2 Вірменії та 1 – Таджикистану. Суттєво зросла й кількість затриманих з підробленими чужими й недійсними документами – 8 осіб (за попередню добу – 1). Крім цього, на Харківському вокзалі було затримано та повернуто назад у Росію 23-х пасажирів потяга «Москва – Кисловодськ» - громадян Китаю. Вихідці з Піднебесної не мали українських віз.