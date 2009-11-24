Харківщина є одним з лідерів у боргах за газ

Харків. 24 листопада. УНІАН. Найбільшими боржниками перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий протягом минулого та нового опалювальних сезонів є підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба ДК “Газ України” на офіційному сайті компанії.

За її інформацією, станом на 23 листопада борги перед Компанією підприємств ТКЕ кожної з вказаних областей за спожитий з 1 жовтня 2008 року газ становлять від 141 млн. грн. до 437 млн. грн., а рівень оплати – від 59% до 76%. Сума боргу за газ теплопостачальників цих областей перевищує 1,39 млрд. грн. (при заборгованості всіх підприємств ТКЕ в Україні – більш як 2,295 млрд. грн.).

Таким чином, борги за спожитий з 1 жовтня минулого року природний газ теплопостачальників Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей становлять більш як 60% боргу усіх підприємства ТКЕ.

З-поміж підприємств ТКЕ, чий борг перед Компанією за природний газ з 1 жовтня минулого року становить від 105 до 135 млн. грн. - «Донецьктеплокомуненерго», Запорізький концерн «Міські теплові мережі», «Харківські теплові мережі», «Донецькміськтепло-мережа», «Криворіжтепломережа», «Криворізька теплоцентраль», «ТЕЦ-3» (м. Харків).

Незадовільними є розрахунки за газ підприємств ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей і у новому опалювальному сезоні - з 1 жовтня 2009 року. Станом на 23 листопада рівень оплати теплопостачальників кожної з цих областей за спожитий з 1 жовтня ц. р. газ складає лише від 12% до 26%, а заборгованість – від 40 млн. грн. до 121 млн. грн. Сума їх боргу перед ДК «Газ України» перевищує 422 млн. грн. (як повідомляв УНІАН, заборгованість по Україні з 1 жовтня 2009 року всіх підприємств ТКЕ – понад 888 млн. грн.), або 47% від боргу усіх підприємств ТКЕ.

Низькі розрахунки за газ є наслідком незадовільної господарської діяльності підприємств ТКЕ та неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумулювання НАК «Нафтогаз України» коштів для вчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

При цьому «Газ України» нагадує, що згідно з вимогами постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.