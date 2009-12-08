У Харкові відкрився інвестиційний форум

Харків. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні в Харкові у виставковому комплексі «Радмір Експохол» розпочав роботу Міжнародний інвестиційний форум «Інвестиції в Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оргкомітеті форуму, його головною метою є демонстрація інвестиційних можливостей Харківського регіону та сприяння в залученні інвестицій в реальний сектор економіки та в проекти, пов`язані з Євро-2012.

У форумі беруть участь компанії з країн Європи, Америки, Азії, зокрема з Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Хорватії, США, Росії, Китаю, а також представники найбільших фінансово-промислових груп України, таких як SCM, DCH, група «Приват», та провідних бізнес-груп і компаній Харкова.

Організатори заходу, який проходитиме 8 і 9 грудня, планують об`єднати зусилля представників бізнесу і влади в реалізації регіональних інвестиційних проектів та ознайомити зарубіжних інвесторів з особливостями місцевого законодавства у сфері інвестицій.