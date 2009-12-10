Шенцев не проти стати губернатором

Харків. 10 грудня. УНІАН. Народний депутат України, голова Харківської обласної організації Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ готовий стати губернатором Харківської області у разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляють «Об’єктив-новини», про це лідер місцевих регіоналів заявив харківським журналістам.

При цьому Д.ШЕНЦЕВ зазначив, що губернаторське крісло не стане приводом для конфліктів з мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ.

Але ділити шкуру невбитого ведмедя ще рано, говорить Д.ШЕНЦЕВ. Головне завдання сьогодні - президентські вибори 2010 року. Та якщо партія направить на роботу в обладміністрації, говорить Д.ШЕНЦЕВ, він готовий піти на це.

«Я людина команди і особа, що знаходиться в партійній структурі. Куди мене керівництво направить, на який фронт, після перемоги - там і трудитимуся. Довірять область - піду працювати в область, направлять на іншу ділянку роботи - скажу «так» і піду виконувати», - сказав Д.ШЕНЦЕВ.

На прохання прокоментувати, чи справедлива думка політологів про те, що боротьба за губернаторське крісло - це одна з основних складових конфлікту «ШЕНЦЕВ-ДОБКІН», Д.ШЕНЦЕВ сказав, що конфлікту немає.

«У мене немає ніяких конфліктів з мером ДОБКІНИМ, тим паче, що ми знаходимося практично в родинних стосунках. Це раз. А по-друге, здається, навіть об`єктивно не складається ця суперечка, тому що Михайло Маркович - він мер, і представляє самоврядування місцеве. Наскільки я знаю, він планує бути мером і на другий термін, тому наша конкуренція тут не перетинається», - сказав Д.ШЕНЦЕВ.