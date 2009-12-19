Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ подякував харків’янам за підтримку ідеї проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в столиці Слобожанщини.

Слова подяки він висловив під час урочистої презентації логотипу Євро-2012, яка відбулася 18 грудня на центральній площі Харкова - майдані Свободи.

У своїй вітальній промові О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зауважив, що, незважаючи на «регалії» і те, як його традиційно представили – президент групи DCH, генерального інвестора і координатора Євро-2012 – почувається передусім президентом футбольного клубу «Металіст». При цьому він додав, що ні на хвилину не сумнівався в тому, що Харків прийме матчі європейської футбольної першості в 2012 році.

«Впродовж останніх двох років мене «допитували»: а чи буде Євро у Харкові? Я завжди говорив, що якщо не буде Євро у Харкові, то його не буде взагалі. Я не знаю, правильно я робив чи ні, але я хочу від себе особисто і від нашого улюбленого, дорогого, рідного нашому серцю клубу «Металіст» подякувати вам за підтримку, яку ви надали нам впродовж всіх цих двох років. Низький вам уклін, і велике вам спасибі! - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ під аплодисменти присутніх на площі Свободи харків`ян, які скандували: «Ярославський! Ярославський».

З видатною подією харків’ян також привітали губернатор Арсен АВАКОВ, мер Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, директор Місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, а також президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА.

Вітаючи слобожан від імені УЄФА, М.ЛУБКІВСЬКИЙ, сказав: «Ви створили диво! Я вірю в те, що Харків не просто продемонстрував, як він уміє готуватися. Я вірю, що ви проведете Євро-2012 на найвищому, на найкращому рівні. Харків - прекрасне місто, ви - прекрасні і дуже гостинні люди. Спасибі вам за це!».

Представник влади та інші промовці запевнили, що докладуть всіх зусиль, аби Харків гідно підготувався до європейської першості.

На знімку (вгорі): Презентація логотипу Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові 18 грудня 2009 р.

На знімку (внизу): Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкується з журналістами під час презентації логотипу Євро-2012 у Харкові 18 грудня 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА