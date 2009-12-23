Харківщина потроху віддає борги

Харків. 23 грудня. УНІАН. Протягом листопада 2009 року в Харківській області заборгованість із зарплати скоротилася на 22,4 млн. грн. і станом на 1 грудня становила 126,2 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, на деяких підприємств області заборгованість була ліквідована, зокрема на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (заборгованість становила 11,5 млн. грн.), ДП «Завод ім. Малишева» (13,9 млн. грн.), Конструкторському бюро двигунобудування (1,4 млн. грн.).

І.ТЕРЕХОВ підкреслив, що за даними щотижневого моніторингу, станом на 16 грудня цього року загальна заборгованість із зарплати в Харківській області становить 114,3 млн. грн., що на 9,4% (або на 11,8 млн. грн.) менше рівня початку грудня.

І.ТЕРЕХОВ запевнив, що робота з погашення заборгованості триває.