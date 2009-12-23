У 26-річного харків’янина вилучили 1,5 кг марихуани
18:03, 23 грудня 2009Харьків
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Каже, що збирав у передмісті для продажу
Харків. 23 грудня. УНІАН. Працівниками Фрунзенського райвідділу міліції вилучили у 26-річного мешканця Харкова, раніше засудженого, 1,5 кг марихуани.
Як інформує сайт обласної міліції, правоохоронцям затриманий повідомив, що цю наркотичну речовину він зірвав біля лісопосадки на території Харківської області та зберігав з метою подальшого збуту.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ст. 307 та 309 Кримінального кодексу України.
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