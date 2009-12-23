Яценюк: і ніякий це не парламент, а хунта

Харків. 23 грудня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що завчасні парламентські канікули не позначаться на житті країни, адже «Верховна Рада і так не працює».

Про це він сказав на прес-конференції в Рівному, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Коментуючи сьогоднішнє рішення парламенту, згідно з яким депутати зберуться на пленарне засідання уже після першого туру виборів Президента - 19 січня, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я не бачу ніякої трагедії у тому, що парламент пішов у відпустку, тому що він з неї не виходив».

За його словами, про роботу парламенту треба судити не за «статистикою прийняття законів, а за ефективністю цих законів».

Кандитат у президенти наголосив: «Немає жодного позитивного наслідку ні від роботи парламенту, ні від роботи уряду». За його словами, прийняття так званого антикризового пакета ще більше поглибило кризу. Він наголосив, що досі не ухвалено бюджет на 2010 рік, а прийняття закону, який має сприяти боротьбі з корупцією, є «не що інше як імітація боротьби з корупцією».

Як підкреслив А.ЯЦЕНЮК, парламент не розглянув жодного із законопроектів, які він вніс до Верховної Ради. За його словами, депутати так і не прийняли постанову про введення у дію системи голосування «Рада-3», що зобов’язувала б депутатів голосувати особисто, хоча він двічі вносив це питання на розгляд.

Він повідомив, що вніс законопроект про державну монополію на ринку природного газу, «щоб ТИМОШЕНКО не дарувала російському «Газпрому» український газовий ринок», але навіть профільний парламентський комітет його не розглянув.

Також, за словами А.ЯЦЕНЮКА, не розглянуто законопроект про створення Національного антикорупційного комітету, а також парламент не розглянув питання щодо повернення до розгляду питання про скасування депутатської недоторканності. «Замість цього розказували українцям, що знову треба цілий рік чекати для того, щоб начебто зняти недоторканність з Президента, суддів, депутатів», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що тому й не бачить «трагедії у тому, що цей парламент не працює, тому що це не парламент, це - закрите акціонерне товариство, а точніше, хунта, яка повинна бути розпущена на конституційних підставах».

На його думку, «в Україні має бути новий парламент, обраний за новою виборчою системою, де голосування відбувається за депутата, який представляє регіон і відповідну партію».