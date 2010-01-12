Влада Харкова не прокоментувала страйк Міськелектротрансу

Харків. 12 січня. УНІАН. Влада Харкова ніяк не прокоментувала страйк працівників комунального підприємства «Міськелектротранс», які сьогодні розпочали акцію протесту проти невиплати зарплат, не вивівши в понеділок на лінії трамваїв і тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом дня на офіційному сайті Харківської міськради не з’явилося жодного повідомлення з посиланням на керівників міста, не рахуючи заяву директора комунального підприємства «Міськелектротранс» Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, який висловив сподівання, що до кінця дня пасажирський електротранспорт розпочне роботу.

Тим часом у численних інтерв’ю пресі мешканці міста заявили про значні незручності, які утворилися внаслідок припинення роботи транспорту. Зокрема, протягом дня маршрутні автобуси не справлялися з перевезенням пасажирів, особливо в часи «пік», приватні таксисти одразу підвищили вартість проїзду. Викладачі навчальних закладів скаржилися, що через запізнення на роботу не змогли вчасно розпочати заняття.

Увечері кореспонденту УНІАН повідомили на підприємстві, що водії і кондуктори не відновили роботу попри обіцянки керівника «Міськелектротрансу» розрахуватися з боргами. «Люди не вірять обіцянкам, оскільки їх двічі обманули восени, і налаштовані на безстрокову акцію протесту», - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, зокрема, що трамваї, які були підігнані зранку до стін мерії, залишилися там стояти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства С.ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

Вдень С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і висловив сподівання, що розпочатий сьогодні, 11 січня, страйк буде припинений уже ввечері.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ – УНІАН) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації становища. Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.