МПП звільнило директора ХЕМЗу

Харків. 12 січня. УНІАН. Міністерство промислової політики України звільнило Олександра ЗАДОРОЖНОГО з посади директора державного підприємства «Харківський електромеханічний завод» через велику заборгованість з виплати зарплат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпромполітики.

У повідомленні наголошується, що відповідний наказ №226-Д від 31 грудня 2009 року підписав міністр Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«Основною причиною такого рішення стало невиконання умов контракту керівником підприємства, а саме - велика заборгованість з виплати заробітної плати», - наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що 12 січня, буде офіційно представлений в.о. директор підприємства - Василь КРИЛАС, який з травня 2009 року обіймав посаду заступника начальника виробничо-диспетчерського управління ДП «Завод «Електроважмаш».

Крім того, зараз у Мінпромполітики триває робота з проведення конкурсного відбору на посаду директора ДП «Харківський електромеханічний завод».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод» виробляє устаткування для енергетичної, металургійної, вугле- та нафтовидобувної, хімічної, машинобудівної і суднобудівельної галузей.