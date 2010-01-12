У Міськелектротрансі з’явилися штрейкбрехери

Харків. 12 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові вийшла на маршрути частина трамваїв Комунального підприємства «Міськелектротранс», працівники якого в понеділок розпочали акцію протесту з вимогами виплати зарплат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН на підприємстві, зранку на лінії міста вийшли лише трамваї Салтівського депо – загалом близько 50 вагонів із 106 наявних.

Всього, за графіком роботи в будні, на маршрутах Харкова у нинішній час мають перебувати 203 трамваї і 161 тролейбус (цей парк машин розподілений по двох тролейбусних і двох трамвайних депо підприємства «Міськелектротранс»). Всі ці машини за виключенням вказаної частини трамваїв Салтівського депо у вівторок не приступили до роботи, пояснив співрозмовник агентства.

За його словами, «люди очікують зарплату, яку в понеділок керівництво підприємства пообіцяло виплатити протягом двох днів. Виплати мають розпочатися сьогодні після 16.00. Загалом заборгованість з виплати зарплат тягнеться з другої половини липня 2009 року».

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 січня, у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.

11 січня ц.р. С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і висловив сподівання, що розпочатий зранку страйк буде припинений уже в понеділок увечері.

Фото сайту «Главное»