Курси валют у банках Харкова

Долар 7,97 – 8,00 грн.

Харків. 12 січня. УНІАН. На 12 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,97 грн. (продаж - 8,06 грн.), євро - 11,65 грн. (11,66 грн.), Базис - 7,97 (8,062), 11,63 (11,77), Реал-банк - 8 (8,1), 11,63 (11,85) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 12 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.0500 (на 11 січня – 798.5000) 100 EUR – 1160.8598 (на 11 січня – 1145.8475) 10 RUR – 2.7152 (на 11 січня – 2.6453).

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