У двох районах Харкова відключено воду

Харків.12 січня. УНІАН. У двох районах Харкова сьогодні до 17.00 не буде води

Як повідомляє сайт міськради, холодне водопостачання припинене у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на спорудах водогону по пр.Московський,88, вул. Юр’ївська,4 та вул. Фейєрбаха,4б.

Вода буде відсутня з адресами:

проспект Московський, 31-109 (непарні), 32-90 (парні), вул. Юр’ївська,4-30, пров. Куйбишева,1-19 (непарні), вул. Примерівська, 2-27, вул. Франківська,1-20, вул. Фейєрбаха, 1-14, вул. Чигирина,1-15, пров. Юр’ївський, 2-24, вул. Брюсова,1-19, вул. Коперника, 2-31, пров. Франківський, 3-19, пров. Жовтневий, 2-18, пл. Повстання,1-10 (парні), вул. Нікітіна, 1-21, вул. Воєнна,1-34.

Телефон для довідок: 712-08-40.