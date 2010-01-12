Добкін скаржиться, що деякі «козли» заважають працювати

Харків. 12 січня. УНІАН. Міський голова Михайло ДОБКІН вважає неповагою до харків`ян невихід сьогодні на роботу більшості працівників ХКП «Міськелектротранс», які з понеділка, 11січня, розпочали акцію протесту проти невиплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

За словами М.ДОБКІНА, «сьогодні о 9.00 гроші (22,1 млн. грн.), необхідні на виплату зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс», були на рахунку держказначейства. Сьогодні ж почалося завантаження банкоматів, у яких співробітники підприємства можуть отримати гроші. Якщо казначейство не зробить неприємний сюрприз, то гроші можна буде отримати вже сьогодні. Це буде зарплата за період до 1 грудня 2009 року. Зарплату за грудень (близько 6 млн. грн.) виплатять протягом січня, сьогодні її виплатити не можна, адже вона ще не оформлена належним чином».

М.ДОБКІН, підкреслив, що продовження акції протесту, незважаючи на інформацію про виділення коштів на виплату зарплати, це ні що інше, як фарс і більше гра на руку тим людям, які через свою політичну кон`юнктуру спробували проникнути в підприємство і організовувати там такі процеси:

«Я звертався вчора до трудового колективу з проханням вийти сьогодні на роботу, щоб не доставляти незручності харків`янам. Адже конфлікту немає. Основною вимогою були гроші, і вони виділені. Підстав не довіряти міському голові колектив не має, і це підтвердили представники депо. Тому сьогоднішній невихід на роботу частини трудового колективу – це вже не боротьба за свої права, а неповага до харків`ян», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 січня, у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації ситуації.

Ще одна акція протесту працівників «Міськелектротранс» була проведена у вересні 2009 року.

11 січня ц.р. С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ повідомив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і висловив сподівання, що розпочатий зранку страйк буде припинений уже в понеділок увечері.

У вівторок, 12 січня, у Харкові зранку на маршрути вийшла лише частина трамваїв Салтівського депо: загалом близько 50 вагонів із 106 наявних. Всього, за графіком роботи в будні, на маршрутах Харкова у нинішній час мають перебувати 203 трамваї і 161 тролейбус (цей парк машин розподілений по двох тролейбусних і двох трамвайних депо підприємства «Міськелектротранс»). Всі ці машини за виключенням вказаної частини трамваїв Салтівського депо у вівторок не приступили до роботи, пояснив співрозмовник агентства.