Яценюк мріє, щоб «трійця» склала зброю
Бо країні потрібен новий лідер
Харків. 15 січня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає своїх конкурентів Віктора ЮЩЕНКА і Юлію ТИМОШЕНКО зняти свої кандидатури з цих виборчих перегонів.
Як заявив А.ЯЦЕНЮК сьогодні в ефірі радіостанції «Ера FM», якщо В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО не на словах, а на ділі хочуть, щоб Україна відбулася, якщо дійсно переживають за долю країни, вони повинні зняти свої кандидатури на користь нового Президента.
Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він виключив «силові сценарії» під час виборів-2010, при цьому зазначивши, що «протистояння буде неймовірне».
За його словами, у випадку виграшу чи то В.ЯНУКОВИЧА, чи то Ю.ТИМОШЕНКО на виборах, інша сторона не змириться зі своїм програшем. Він наголосив, що у випадку, коли «виграє ЯЦЕНЮК», то В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО «швиденько об’єднуються в парламенті і будуть робити все для того, щоб сказати: «Дивіться, який хороший у нас молодий кандидат, але за три місяці він не впорався з тим, що ми руйнували 18 років, тому давайте його швиденько в імпічмент відправимо». «Ця трійця (ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, ЮЩЕНКО) точно не заспокоїться», - додав він.
А.ЯЦЕНЮК вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ повинні усвідомити свою відповідальність за майбутнє країни. «Навряд чи це відбудеться, але інколи диво прозріння все-таки наступає», - зазначив він. При цьому А,ЯЦЕНЮК наголосив: «Якщо йде мова про те, що і ТИМОШЕНКО, і ЮЩЕНКО так переживають за долю Української держави, що вони дійсно хочуть, щоб Україна відбулася, якщо вони дійсно усвідомлюють свої помилки і розуміють, що час для виправлення цих помилок у них закінчився, вони повинні усвідомити, що у країни є можливість стати на новий курс, тоді для них є тільки один вихід – і ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО повинні зняти свої кандидатури». На його думку, вони мають сказати: «Ми хочемо нового Президента в країні, ми прийняли рішення, що проти ЯНУКОВИЧА виходить новий кандидат - ЯЦЕНЮК. Ми його підтримуємо». За його словами, в такій ситуації «дуже легко спрогнозувати результати виборів». «Тут не треба бути великим політичним технологом», - додав він.
А.ЯЦЕНЮК визнає, що такий сценарій малоймовірний. «Ці люди далі вірять в свою непогрішність. Вони далі вірять у своє месіанство. Вони далі думають, що над країною можна експериментувати», - заявив лідер «Фронту змін». «До речі, - додав він, - ТИМОШЕНКО обіймає посаду прем’єр-міністра, і взагалі дивно, чому вона бореться за посаду Президента».
А.ЯЦЕНЮК заявив, що вибори 2010 року – це вибори, на яких вирішується, чи відбудеться Українська держава. «Якщо вони не на словах, а на ділі дійсно хочуть, щоб ця держава відбулася, тоді країні потрібен новий Президент і новий курс, а від них потрібна політична відповідальність», - наголосив він. При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що «у владу треба гідно заходити і ще більш гідно виходити. Для них прийшов час вийти з цієї влади».