Олена Бондаренко вибуває з Australian Open

Харків. 25 січня. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко не змогла вийти до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє Kharkiv EURO.

У матчі четвертого раунду українська тенісистка поступилася китаянці Цзе Чжен: 6-7(5) 4-6.

Олена лідирувала в першій партії 2-0, 4-2, 5-4 і мала сетбол на своїй подачі, але сет залишився за її суперницею.

Друга партія проходила в рівній боротьбі, у якій більше поталанило Чжен, пише Сапронов-теніс.

Як раніше повідомлялося, Олена Бондаренко зі своєю сестрою вибула також із парних змагань Australian Open - 2010.

Australian Open - один з чотирьох турнірів «Великого шолома». Проводиться щорічно в січні у Мельбурні (Австралія). В рамках турніру проводиться першість: одиночні чоловічі і жіночі, парні чоловічі і жіночі, змішані парні, а також юнацькі турніри і турнір ветеранів.

Australian Open вперше був проведений у Мельбурні в 1905 р. і називався чемпіонатом Австралазії. У ньому взяло участь 17 спортсменів, а на фінальному матчі були присутні 5 тисяч глядачів. У 1927 р. турнір перейменований у чемпіонат Австралії. У 1969 р. він став відкритим і отримав свою нинішню назву. З 1988 р. проводиться на кортах тенісного комплексу Мельбурн Парк.