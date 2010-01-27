Харків. 27 січня. УНІАН. У Харкові пограбовано ювелірний магазин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося 26 січня близько 12.30 на вулиці Одеській.

Міліція не називає кількості грабіжників. За словами представника ЦЗГ, до оперативної групи, яка одразу прибула на місце події, входили кінологи з собакою.

Під час пограбування ніхто не постраждав. Пошуки грабіжників тривають. Збитки і вартість украденого встановлюються, повідомили в ЦЗГ.