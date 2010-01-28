Курси валют у банках Харкова

Долар 8,07 - 8,09 грн.

Харків. 28 січня. УНІАН. На 28 січня Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,07 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 11,37 грн. (11,38 грн.), Базис - 8,07 (8,14), 11,33 (11,47), Реал-банк - 8,09 (8,14), 11,33 (11,52) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 28 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.2400 (на 27 січня – 800.4800) 100 EUR – 1126.0977 (на 27 січня – 1127.4761) 10 RUR – 2.6417 (на 27 січня – 2.6407).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter