Курси валют у банках Харкова
11:09, 28 січня 2010Харьків
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Долар 8,07 - 8,09 грн.
Харків. 28 січня. УНІАН. На 28 січня Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,07 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 11,37 грн. (11,38 грн.), Базис - 8,07 (8,14), 11,33 (11,47), Реал-банк - 8,09 (8,14), 11,33 (11,52) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 28 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 800.2400 (на 27 січня – 800.4800)
100 EUR – 1126.0977 (на 27 січня – 1127.4761)
10 RUR – 2.6417 (на 27 січня – 2.6407).
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