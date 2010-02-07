На Харківщині число охочих голосувати вдома зросло до 4%

Харків. 7 лютого. УНІАН. У другому турі президентських виборів по Харківській області кількість бажаючих проголосувати вдома зросла до 4%, що становить близько 75 тисяч виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав на прес-конференції у Харкові голова Харківської обласної окружної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

«Ми маємо дані, що кількість бажаючих проголосувати на дому у другому турі трохи більше. Якщо близько 3% було бажаючих проголосувати вдома у першому турі, то сьогодні це близько 3,5 – 4% бажаючих проголосувати вдома», - сказав М.СЕЛЕЗНЬОВ.

М.СЕЛЕЗНЬОВ зазначив, що на збільшення кількості виборців, які голосуватимуть вдома, вплинули об’єктивні фактори, зокрема «дуже багато людей хворих», а також діяльність громадських організацій.

«Виявили певну активність деякі громадські організації, які попіклувалися за похилих людей. За цих людей піклуються їхні колеги з громадських організацій, і, можливо, сусіди, можливо, ще хтось з бажаючих активізувати участь виборців у виборчому процесі», - зазначив М.СЕЛЕЗНЬОВ.

На його думку, це «повністю природний процес».

М.СЕЛЕЗНЬОВ наголосив, що для голосування виборців за місцем проживання, згідно з чинним законодавством, не потрібно надавати спеціальної медичної довідки.