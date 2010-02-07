Суд призупинив рішення Харківської облради про недовіру Авакову

Харків. 7 лютого. УНІАН. Суд призупинив рішення Харківської облради про недовіру голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Сергія СТОРОЖЕНКА.

За його словами, 6 лютого Харківський апеляційний адміністративний суд у відповідь на скаргу А.АВАКОВА відмінив постанову суду нижчого рівня і призупинив рішення сесії Харківської облради про висловлення недовіри А.АВАКОВУ.

«Суд взяв до уваги всі необхідні обставини. Я радий, що в Харківській області є чесні та непідкупні судді, які спроможні повно, об’єктивно та всебічно вивчити справу та винести рішення незалежно від політичної кон’юнктури», - заявив С.СТОРОЖЕНКО.

При цьому він повідомив, що, таким чином, рішення Окружного адміністративного суду скасоване, а розгляд справи по суті заплановане на 11 лютого 2010 року.

«Все це свідчить про те, що коли вчора на прес-конференції я казав, що з правової точки зору і з точки зору юриспруденції указ Президента України «Про прийняття відставки голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена АВАКОВА» є прийнятим з суттєвими порушеннями, є незаконним, повністю підтверджується. Тому що так спішили, так хотіли розправитися з неугодним губернатором, що навіть не дочекалися, поки судове рішення вступить у законну силу. В Україні кажуть так: швидко робиться, та сліпі родяться. Оце такий указ Президента. Тому я повністю підтримую слова, які вчора казав, що я, як громадянин, вправі, згідно з Конституцією, подібні укази не виконувати», - сказав С.ТОРОЖЕНКО.

За його словами, «фактично, указ Президента завис у повітрі, тому що підставою було рішення сесії, а тепер воно призупинене. Отакі в секретаріаті юристи та орговики, які готували такий указ, і Президент його підписав. Нехай розглядають по суті справу. Тому що сесія обласної ради на ті граблі вже наступила, на які наступила в 2006 році, коли ми пройшли всі судові інстанції, і Верховний суд України постановив рішення, згідно з яким, те рішення сесії обласної ради було повністю скасоване. Таке ж буде і зараз», - запевнив вважає С.СТРОЖЕНКО.

Довідка УНІАН. 3 лютого Харківська облрада на 53-ій сесії висловила недовіру голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів із 107 присутніх (в облраді 150 депутатів). На сесії не було заслухано звіту губернатора. Своє рішення депутати мотивували, зокрема, тим, що А.АВАКОВ використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 лютого 2010 р. підписав указ «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації».

Після виходу указу про свою відставку А.АВАКОВ 5 лютого заявив, що вважає указ незаконним.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р депутати Харківської облради висловлювали недовіру А.АВАКОВУ. Верховний суд України скасував рішення облради як таке, що було ухвалене з порушенням.