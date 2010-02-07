У Харкові на виборчій дільниці померла 73-річна жінка
16:31, 07 лютого 2010Харьків
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Повідомляє міліція
Харків. 7 лютого. УНІАН. На виборчій дільниці № 172 міста Харкова померла літня жінка.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
За даними міліції, подія сталася в Московському районі на 172 виборчій дільниці, розташованій у середній школі №140.
За словами свідків трагічної події, 73-річна пенсіонерка після голосування вийшла з приміщення дільниці на вулицю, де їй раптово стало зле. Жінка померла до приїзду бригади швидкої та невідкладної допомоги. Наразі лікарями встановлюються причина смерті пенсіонерки.
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