У Харкові на виборчій дільниці померла 73-річна жінка

Харків. 7 лютого. УНІАН. На виборчій дільниці № 172 міста Харкова померла літня жінка.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, подія сталася в Московському районі на 172 виборчій дільниці, розташованій у середній школі №140.

За словами свідків трагічної події, 73-річна пенсіонерка після голосування вийшла з приміщення дільниці на вулицю, де їй раптово стало зле. Жінка померла до приїзду бригади швидкої та невідкладної допомоги. Наразі лікарями встановлюються причина смерті пенсіонерки.