У харківському КВУ вважають, що «день тиші» треба відмінити

Харків. 7 лютого. УНІАН. «День тиші» в України слід відмінити.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив на прес-конференції голова Харківської обласної організації Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ, відповідаючи на питання журналістів про ведення передвиборчої агітації в переддень виборів кандидатами на пост Президента України.

На думку М.КАМЧАТНОГО, агітацію в переддень виборів продовжують обидва передвиборчі штаби.

«Це можна розцінювати як продовження агітації. Це технологічний хід. Його використовують усі без виключення, усі штаби намагаються використовувати якимсь чином: візуально, звуковим ефектом тощо. Насправді я не вважаю, що це якось впливає на вибір людини. Це просто смішно. Людина вже достатньо визначилася, вона налаштована голосувати. У мене великі сумніви, що побачивши цей плакат, слоган, щось якось може змінити в думці людини.», - підкреслив М.КАМЧАТНИЙ.

Він зазначив, що заборона агітації у суботу перед виборами не є дієвим пунктом виборчого законодавства.

«Я вважаю, що «день тиші», його треба просто відмінити. І я думаю, що таких питань більше не буде», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.