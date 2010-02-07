Фельдман переконаний, що Тимошенко переможе

Харків. 7 лютого. УНІАН. За результатами остаточного підрахунку голосів переможе кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав на прес-конференції народний депутат України від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи результати екзитполів.

На думку депутата, дані екзитполів є попередніми, і їх не слід сприймати як остаточні.

«Ці результати, які ми сьогодні бачимо, є не тільки попередніми, вони є ще не зовсім правильними. Екзитпол робиться зранку для того, щоб його обробити й подати нам його ввечері», - зауважив О.ФЕЛЬДМАН.

«Ми бачимо зараз результати ранкового екзитполу. Тому три відсотки, як деякі показують, шість – це ще далеко не кінцева ситуація. По-друге, непевне будуть оскаржуватися різні округи в різних областях, де були виявлені порушення, ви знаєте, їх сьогодні не мало», - додав він.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, «навіть маленькі порушення можуть досить суттєво впливати на екзитпол».

«Нас не тільки не покидає впевненість, ми абсолютно нормально ставимося до такого результату екзитполу. Ми чекаємо не сьогоднішніх восьми годин вечора, а принаймні завтрашнього ранку, і протягом цього тижня, я думаю, що результат буде на нашу користь. Є абсолютна впевненість!» - резюмував О.ФЕЛЬДМАН.