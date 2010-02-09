Журналісти АТН просять Януковича вплинути на Добкіна

Харків. 9 лютого. УНІАН. Журналісти харківської телекомпанії АТН звернулися з відкритим листом до лідера Партії регіонів, кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою дати оцінку висловловлюванням мера Харкова Михайла ДОБКІНА на адресу журналістів, зокрема кореспондента АТН.

Повний текст відкритого листа:

«Открытое письмо журналистов Телекомпании «Агентство Телевидения «Новости» лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Беспрецедентное оскорбление журналиста нашей Телекомпании вынуждает коллектив Агентства Телевидения «Новости» обратиться к Вам с открытым письмом, в котором мы требуем восстановить в Харькове действие основного закона Украины и целого ряда законов, гарантирующих свободу профессиональной деятельности журналистов.

Вот уже несколько лет мэр города Михаил ДОБКИН, который занял эту должность благодаря Партии регионов, позволяет себе, без преувеличения, хамские высказывания в адрес журналистов, которые в своих материалах отражают критическую, на его взгляд, картину происходящего. Вопиющим, но далеко не единственным, можно назвать последний случай. Журналист АТН Екатерина МОРОЗОВА задала мэру вопрос — как он оценивает уборку улиц Харькова от снега и льда. В ответ ДОБКИН позволил себе назвать корреспондента «ручной собачкой», стоящей перед ним на коленях. Именно в этом вопросе Михаил Маркович усмотрел политический подтекст и обвинил редакцию Новостей АТН, а также журналистов других телекомпаний, в политической заангажированности. Любые вопросы, которые представители СМИ задают, в первую очередь, от имени жителей города, а значит, от имени налогоплательщиков и, зачастую, от Ваших же избирателей, Михаилом ДОБКИНЫМ относятся к разряду « политических» и игнорируются. Это в лучшем случае. В худшем, журналисты сталкиваются с оскорблениями в свой адрес, а иногда и угрозами. Подобное поведение представителя Партии регионов не лучшим образом влияет на отношении как в целом к партии, так и к ее лидеру. Последние выборы показали, что в сравнении с 2004-м годом, количество людей, отдавших предпочтение «регионалам», в Харькове существенно снизилось. И в первую очередь, по мнению многих экспертов, это следствие неумелой работы местных властей. Ведь в Харькове, так исторически сложилось, мэр Михаил ДОБКИН, в первую очередь ассоциируется с партией, которую Вы возглавляете. Журналисты Телекомпании АТН хотели бы узнать, как Вы оцениваете подобное поведение человека, который является Вашим однопартийцем, мэром крупнейшего города и руководителем городского избирательного штаба, ведь в Вашей предвыборной программе декларируется свобода слова».

Автори листа звернулися з проханням до колег, які поділяють точку зору коллективу АТН, підтримати їх своїми підписами.