Вибух балона у Валківському районі: четверо людей в лікарні
11:01, 15 лютого 2010Харьків
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Повідомлення МНС
Харків. 15 лютого. УНІАН. В результаті вибуху газового балона у побутовому вагончику поблизу села Баранове на дільниці капітального ремонту газових свердловин № 21, що належить Юліївському нафтогазопромислу, постраждало четверо робітників.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, всі четверо отримали опіки різних частин тіла від 25 до 30 %. Ще до прибуття рятівників їх було доправлено до лікарні у райцентр Валки, а звідти – у Харків до лікарні невідкладної медичної допомоги.
За даними прес-служби, інші побутові вагончики не постраждали. Причина вибуху встановлюється.
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