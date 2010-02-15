Вибух балона у Валківському районі: четверо людей в лікарні

Харків. 15 лютого. УНІАН. В результаті вибуху газового балона у побутовому вагончику поблизу села Баранове на дільниці капітального ремонту газових свердловин № 21, що належить Юліївському нафтогазопромислу, постраждало четверо робітників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, всі четверо отримали опіки різних частин тіла від 25 до 30 %. Ще до прибуття рятівників їх було доправлено до лікарні у райцентр Валки, а звідти – у Харків до лікарні невідкладної медичної допомоги.

За даними прес-служби, інші побутові вагончики не постраждали. Причина вибуху встановлюється.