На Харківщині в 2009 році кожному третьому знайшли роботу

Харків. 23 лютого. УНІАН. Протягом 2009 року обласною службою зайнятості було працевлаштовано 41,1 тис. безробітних жителів Харківщини.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА, всього впродовж 2009 р. на обліку в обласному центрі зайнятості знаходилося 121,9 тис. осіб.

Третину безробітних було працевлаштовано, що становить 41,1 тис. осіб. Зокрема, за рахунок економії коштів Фонду 295 безробітних було працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям.

В цілому 11,2 тис. осіб було залучено до тимчасової зайнятості на громадських оплачуваних роботах. Тривалість таких робіт у середньому по області становила 17 днів.

За направленням служби зайнятості у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 12,7 тис. безробітних. Основна робота з профнавчання безробітних була спрямована на його організацію під замовлення роботодавців.

«В області створено та діє Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, в якому протягом минулого року навчалося 1,185 тис. безробітних осіб за тими професійними напрямками, які визначалися потребами роботодавців», - підкреслив І.ТЕРЕХОВ.