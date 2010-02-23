Курси валют у банках Харкова на 23 лютого
17:42, 23 лютого 2010Харьків
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Інформує НБУ
Харків. 23 лютого. УНІАН. На 23 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,82 грн. (10,83 грн.), Базис - 7,96 (8,02), 10,8 (10,93), Реал-банк - 7,97 (8,03), 10,82 (10,97) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO.
Національний банк України на 23 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.0300 (на 22 лютого – 799.8000)
100 EUR – 1088.7583 (на 22 лютого – 1081.2496)
10 RUR – 2.6501 (на 22 лютого – 2.6526).
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