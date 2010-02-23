Курси валют у банках Харкова на 23 лютого

Інформує НБУ

Харків. 23 лютого. УНІАН. На 23 лютого комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,82 грн. (10,83 грн.), Базис - 7,96 (8,02), 10,8 (10,93), Реал-банк - 7,97 (8,03), 10,82 (10,97) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 23 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.0300 (на 22 лютого – 799.8000) 100 EUR – 1088.7583 (на 22 лютого – 1081.2496) 10 RUR – 2.6501 (на 22 лютого – 2.6526).

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