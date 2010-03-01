Влада Харкова заявляє, що Кабмін незаконно забрав у неї 21 млн. грн.

Харків. 1 березня. УНІАН. Влада Харкова звинувачує Кабмін у зникненні з казначейства коштів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

За інформацією першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА, яку він оприлюднив під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій, Кабінет міністрів України без дозволу забрав у Харкова 21 млн. грн., які знаходилися в казначействі, і направив ці кошти на інші цілі.

«Всі наші платіжні доручення зупинені, бо в казначействі немає грошей. Наші гроші казначейство витратило на інші цілі, куди наказала направити прем`єр-міністр», - заявив О.КРИВЦОВ.

Через це, зазначив він, «ми минулого року не профінансували 21 млн. грн. – величезні гроші для міського господарства. Відповідно у нас з`явилися борги на 1 січня». За словами віце-мера, це стосується й екологічному фонду, а саме - «1,2 мільйона гривень, які мали піти на боротьбу з підтопленнями».