Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові хворий на сказ кіт покусав жінку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував заступник начальника Управління ветеринарної медицини Харкова Михайло МАТВІЙЧУК.

За його словами, у зв`язку з великим поголів`ям бездомних тварин, які є природними переносниками вірусу сказу, епідеміологічна обстановка в Харкові достатньо напружена. Кількість підтверджених клінічно випадків захворювання тварин сказом достатньо велика.

Зокрема, в Харкові в 2005 р. було виявлено 14 тварин, хворих на сказ, які вкусили людей. Після цього були вжиті інтенсивних заходів, і в 2006 р. не було виявлено жодного випадку захворювання сказом. В 2007 р. зафіксовано 1 випадок, в 2008 р. – 8, у тому числі 1 чоловік помер. В 2009 р. виявлено 5 випадків захворювання сказом. В лютому 2010 р. також зафіксовано 1 випадок інфікування сказом (у Московському районі).

М.МАТВІЙЧУК також підкреслив, що в 2008-2010 рр. із 13 хворих тварин, 12 були домашніми котами і кішками, які не булі прищеплені, і які утримують лідерство серед тварин, хворих на сказ, оскільки багато власників не вважають за потрібне їх вакцинувати.

Коментуючи журналістам загальну ситуацію по місту, фахівець зазначив, що в Харкові щорічно зростає кількість нанесення укусів тваринами. За його даними, в 2008 р. медиками було зафіксовано 3 тисячі 320 укусів, з яких 1 тис. 409 випадків – укуси домашніми тваринами, які мали своїх господарів. З них у понад 900 не було прививок від сказу.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, сьогодні у Харкові налічується 45 тисяч бродячих собак. Минулого року від їхніх укусів постраждало близько 1900 мешканців міста. 18 лютого 2010 р. мав місце випадок зі смертельним результатом.