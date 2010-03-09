На Харківщині під час полювання загинув 16-річний юнак

Харків. 9 березня. УНІАН. На Харківщині від кулі мисливця на полюванні загинув 16-ріний юнак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, нещасний випадок стався увечері 6 березня в Кегичівському районі під час проведення санітарного відстрілу хижаків, який здійснювався за відповідним дозволом.

В ході полювання 48-річний мешканець Харкова із зареєстрованого карабіна «Сайга» смертельно поранив у груди 16-річного мешканця Кегичівського р-ну, учня 10-го класу місцевої школи.

Встановлено, що юнак перебував на полюванні зі знайомим свого батька, 51-річним мешканцем Кегичівського району.

Слідчим відділом Кегичівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу – підпис про невиїзд, повідомили в ЦЗГ.