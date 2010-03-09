У Харкові відкриють центр інновацій Майкрософт

Харків. 9 березня. УНІАН. 10 березня в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) відбудеться урочиста церемонія відкриття Центру інновацій Майкрософт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, Харківський Центр інновацій Майкрософт стане ще одним осередком науково-дослідної діяльності, який покликаний об`єднати фахівців і професіоналів у сфері розробки інноваційних продуктів та інформаційних рішень.

На базі Центру інновацій студенти, викладачі та харківські ІТ-компанії зможуть реалізувати свої таланти і знайти майданчик для співпраці у вивченні і розробці інноваційних ІТ-рішень міжнародного рівня.

Також у рамках заходу відбудеться екскурсія по ІТ-лабораторіях ХНУРЕ та спілкування зі студентами університету, які стали призерами і переможцями міжнародних змагань у сфері розробки ІТ-проектів.

Відкриття «Центру Інновацій Майкрософт» відбудеться о 12.30 в актовому залі ХНУРЕ, розташованому за адресою проспект Леніна, 14 (головний корпус, 3-й поверх).