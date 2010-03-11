Партія регіонів виступає за перенесення місцевих виборів на 2012 рік

Харків. 11 березня. УНІАН. Партія регіонів планує провести місцеві вибори разом із парламентськими у 2012 році.

Про це заявив народний депутат від ПР Володимир ВЕЧЕРКО, полемізуючи з народним депутатом від БЮТ Романом ЗАБЗАЛЮКОМ у програмі «Новий час» на «5 каналі».

«Не потрібно розтрати бюджетних коштів. У 2012 році будуть вибори у Верховну раду, міськради, облради. Так роблять у всіх країнах. Ми ж демократи», - заявив В.ВЕЧЕРКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна рада скасувала свою постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Своє рішення депутати мотивували відсутністю бюджету та, відповідно, коштів на проведення виборів.

Разом із тим ВР поки що не призначила нову дату їх проведення.