В центрі Харкова обвалилася стіна 6-поверхового будинку (фото)

Харків. 16 березня. УНІАН. Сьогодні в центрі Харкова обвалилася частина 6-поверхового будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося близько 5-ї години ранку по проспекту Правди, 10.

За даними прес-служби, зруйнована зовнішня стіна 6-поверхової будівлі (з 1-го по 6-й поверх) 1953 року забудови. Будівля, що примикає до готелю «Харків», знаходилася на реконструкції. Там велася добудова 7-го та 8-го поверхів. Людей у приміщенні, а також перехожих в зоні розльоту уламків на момент руйнації не було.

На ліквідацію аварії було направлено 4 пожежно-рятувальні підрозділи МНС, 5 одиниць спеціальної техніки, кінологічна служба. Всього особового складу МНС в кількості 69 чоловік, а також комунальні служби міста. Підрозділами ДАІ перекрито рух транспорту по ділянці від вул. Тринклера до вул. Сумської.

На місце події працюють: начальник ГУ МНС України в Харківській області генерал-майор служби цивільного захисту Павло ОДАРЮК, представники прокуратура області та місцевої влади.

Причина події та збитки встановлюються, повідомили у прес-службі.