Завтра у Харкові буде представлений новий губернатор

Харків. 18 березня. УНІАН. Завтра буде представлений новий голова Харківської облдержадміністрації.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, нового керівника Харківщини представить віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Нинішнє керівництво Харківської ОДА отримало доручення готувати нараду, яка має пройти у п’ятницю, 19 березня, у Харкові, на якій і буде представлено нового губернатора.

«З Києва отримано телефонограму про необхідність підготувати нараду, на якій представлять губернатора, проте його прізвище не було названо», - сказав співрозмовник агентства.

Ймовірно, ним стане нинішній Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, тоді як до останнього часу найголовнішим претендентом на посаду губернатора називався народний депутат, голову Харківської обласної організації Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ. У числі претендентів у пресі також називалися, зокрема, народний депутат України Віктор КОРЖ, перший заступник міського голови Харкова Олександр КРИВЦОВ, голова однієї з райдержадміністрацій Харківщини, який у минулому нетривалий час обіймав посаду губернатора, Степан МАСЕЛЬСЬКИЙ.

За інформацією сайту Харківської міськради, сьогодні М.ДОБКІН перебував у Києві. Співрозмовник агентства повідомив, що харківського мера «бачили в Адміністрації Президента України».

«Той факт, що Харківська мерія залучена до підготовки наради 19 березня за участю СЕМИНОЖЕНКА, може також бути певним свідченням про те, що губернатором призначать ДОБКІНА», - сказав він.

Водночас, сайт Харківської міськради повідомляє, що 19 березня о 17.00 відбудеться позачергова сесія міськради, розпорядження про що підписав секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС. «На сесії, ймовірно, буде оголошений посадовець, який виконуватиме обов’язки мера, і ним швидше за все буде КЕРНЕС», - зробило припущення інше джерело.

Як повідомляє офіційний глави держави, сьогодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про звільнення 11 губернаторів. Указ про призначення М.ДОБКІНА на сайті відсутній.